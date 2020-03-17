BURDUR Eski Burdur senatörü Kabay toprağa verildi - Son Dakika

Eski Burdur senatörü Kabay toprağa verildi

ANKARA'da yaşamını yitiren eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Ekrem Kabay, Burdur'da toprağa verildi.

Türkiye'de 1961- 1980 yılları arasında çift meclisli sistem yürürlükteyken, TBMM'nin üst meclisini oluşturan yasama organı olan Cumhuriyet Senatosu'nda, 1973- 1979 yılları arasında Burdur'u temsil eden köy enstitüsü mezunu, emekli öğretmen Ekrem Kabay, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kabay için bugün Burdur Ulucami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek, partililer ve Kabay'ın ailesiyle yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kabay'ın cenazesi kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.