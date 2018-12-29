Son Dakika Haberleri: Burdur Eski Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Tutuklandı

Burdur Eski Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Tutuklandı

1 saat önce

Eski eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandıBURDUR'da geçen yıl boşandığı eşi Havva K.'yı (28) sokakta kalçasından bıçakla yaralayan Ferdi İ. (41) tutuklandı.

Burdur Eski Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Tutuklandı, System.String[]
Eski eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı

BURDUR'da geçen yıl boşandığı eşi Havva K.'yı (28) sokakta kalçasından bıçakla yaralayan Ferdi İ. (41) tutuklandı.

Burdur'da Karasenir Mahallesi Turan Gönen Caddesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ferdi İ., 8 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında ayrıldığı Havva K.'yi iddiaya göre sokakta kalçasından bıçakladı. Ferdi İ. daha sonra kadının cep telefonunu da alarak kaçtı. Burdur Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri firari Ferdi İ.'yi yakaladı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Ferdi İ., 'öldürmeye teşebbüs' ve 'yağma' suçundan tutuklanma talebiyle çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Ferdi İ.'nin ayrıldığı eşini kendisiyle evliyken de başkalarıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla bıçakladığı belirtildi. Ferdi İ.'nin, "Beni maddi, manevi kullandığı için olayı gerçekleştirdim" dediği kaydedildi.

Kalçasından birden çok kez bıçaklanan Havva K.'nın Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:03 Kaynak: DHA

Gönen, Karasenir, Burdur, 3. Sayfa
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