Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği eğitim semineri düzenledi - Son Dakika

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, genel sekreterlere yönelik eğitim semineri düzenledi.



6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi hizmet binasında düzenlenen seminere, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) Uzmanı Mehmet Yasir Herdem, İl Ticaret Müdürü Aylin Sacide Cankar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bayram Balban, oda başkanları ve genel sekreterler katıldı.

Programın açılışında Başkan Sipahi, amaçlarının, her zaman esnaf ve sanatkarlara en iyi hizmeti sunmak ve esnaf teşkilatını güçlendirmek olduğunu söyledi.



Esnaf teşkilatı mevzuatlarının sürekli güncellendiğini vurgulayan Sipahi, "Değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak için güncellenen konularda genel sekreterlerin ve oda çalışanlarının bilgilendirilmesi son derece önem taşıyor. Günümüz çağı, bilgi çağıdır. Artık dünyada güçlü olmak istiyorsanız, öncelikle bilgiye sahip olmak zorundasınız. Dolayısıyla genel sekreterlerimiz, esnaf teşkilatını ilgilendiren konularda ne kadar bilgi sahibi olurlarsa, bizler de esnaf teşkilatı olarak o kadar güçlü oluruz."diye konuştu

Seminerde,genel sekreterlere çeşitli konularında bilgi verildi.