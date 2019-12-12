Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yılbaşı alışverişi uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yılbaşı alışverişi uyarısı - Son Dakika

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yılbaşı alışverişi uyarısı

6 saat önce

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince, yılbaşı alışverişlerinde etiket fiyatlarındaki oynamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yılbaşı alışverişi uyarısı, System.String[]

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince, yılbaşı alışverişlerinde etiket fiyatlarındaki oynamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Başkan Metin Sipahi, yaptığı açıklamada, yılbaşı alışverişlerinde vatandaşların küçük esnaftan alış veriş yapmasını istedi.

Yılbaşı dolayısıyla alışveriş merkezlerinin indirimler düzenlediklerini ifade eden Sipahi, şuları kaydetti:

"Yılbaşı öncesinde indirim kampanyalarının çoğu gerçeği yansıtmıyor. Mağazaya girdiğinizde birçok üründe indirim olmadığını ya da sona erdiğini görüyorsunuz. Bu gerçeği çoğu zaman kasaya gidip ödeme yaparken fark ediyorsunuz. Kısacası raftaki fiyat çoğu zaman kasadaki fiyata uymuyor. Öte yandan indirim kampanyaları da genellikle talep görmeyen ürünler üzerinden uygulanıyor. Burada amaç, indirim sloganlarıyla müşterileri mağazaya çekmek."

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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