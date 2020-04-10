- Burdur esnafı kendi maskesini şeffaf dosyadan yaptı - Son Dakika

- Burdur esnafı kendi maskesini şeffaf dosyadan yaptı

BURDUR - Burdurlu esnaflar şeffaf dosyadan yüz maskesi yaptı. Burdur Esnafı Hüsamettin Ata, "Virüs çıkmadan önce yüzlük şeffaf dosya paketini 14-15 TL'ye satıyorduk. Şu an 50'lik paketi 150-200 TL'ye toptancı bile vermiyor" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs salgınına karşı, dışarı çıkmak zorunda kalınan durumlarda koruyucu maskesiz market gibi alanlara giriş yasaklandı. Burdur esnafı maske konusunda pratik bir çözüm buldu. "Yüz koruyucu maskenizi kendiniz yapabilirsiniz" diyerek yapım aşamasını uygulamalı anlatan Burdur Esnafı Hüsamettin Ata, şeffaf dosyayı keserek yüz maskesini kendisine yaptı. "Evde ve işyerlerinde maskenin ucuza yapılabileceğini aktaran Ata "Virüs çıkmadan önce yüzlük paketi 14-15 TL'ye satıyorduk. Şuan 50'lik paketi 150-200 TL'ye toptancı bile vermiyor. Para ile satılmamasını destekliyorum. Ben de maske alıp satmıyorum, kendi yüz maskemi kendim yaptım. Bunu herkes yapabilir" dedi.