Burdur Evde Ölü Bulundu
6 dakika önce
Evde ölü bulunduBurdur'da felçli eşiyle oturan Mustafa Güleç (77) evde ölü bulundu.
Evde ölü bulundu Burdur
'da felçli eşiyle oturan Mustafa Güleç
(77) evde ölü bulundu.
Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi'ndeki evde felçli eşi Mükerrem Güleç ile oturan Mustafa Güleç'i arayan komşuları, dün saat 21.00 sıralarında yaşlı adamı tuvalette yüzüstü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Güleç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Güleç'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
Güleç'in komşusu Şeref Kara, Akşam saatlerinde evin kapısını açık gördüm. İçeri girip eşine 'Mustafa dayı nerede' dedim. Telefonunu aradım, telefonu evdeydi. Markete mi gitti acaba diye oralara baktım, geldim yoktu. Eşine 'Mustafa dayı gelirse beni arasın, merak ettim' dedim. Misafirliğe giderken tekrar evlerine uğradım. Telefonunu aradım yine cevap vermedi. Evin içinde tuvalet tarafına bakınca yerde yüzüstü yatar vaziyette gördüm. Ambulansı aradık dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:19 Kaynak: DHA
Eşini Başından Vuran Cani Kocadan, Kan Donduran Sözler: Karımı Öldürdüm, Gidin Evden Alın
Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu
İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü
İnşaat İşçisi, Karısının Yasak Aşkını Başına Taşla Vurarak Öldürdü