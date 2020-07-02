BURDUR Flamingoların Yarışlı Gölü'ndeki şöleni havadan görüntülendi - Son Dakika

Flamingoların Yarışlı Gölü'ndeki şöleni havadan görüntülendi

Her yıl olduğu gibi bu yılda yaz aylarını geçirmek için Burdur'un Yarışlı Gölü'ne gelen flamingolar havadan görüntülendi. Yaz sonuna kadar bölgede kalacak olan flamingolar görsel şölen sunuyor.

Yaz aylarını sıcak bölgelerde geçirmek için Türkiye'ye gelen flamingoların bir kısmı Burdur'un Yarışlı Gölü'nde konaklıyor. Yarışlı Gölü, zengin biyolojik çeşitliliği ve sığ sularıyla her yıl flamingolara ev sahipliği yapıyor. Yaz sonuna kadar gölde kalacak olan flamingoların uçuşu havadan görüntülendi. Beyaz ve pembe renkleriyle dikkat çeken flamingolar, uçuşlarıyla da göz doldurdu.