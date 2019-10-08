Son Dakika Haberleri: Burdur foseptiğe düşen inek ve kaplumbağa kurtarıldı
Son Dakika Güncel Burdur foseptiğe düşen inek ve kaplumbağa kurtarıldı

Burdur foseptiğe düşen inek ve kaplumbağa kurtarıldı

1 saat önce

Foseptiğe düşen inek ve kaplumbağa kurtarıldıBurdur'un Bucak ilçesinde foseptiğe düşen inek ile kaplumbağa itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Foseptiğe düşen inek ve kaplumbağa kurtarıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde foseptiğe düşen inek ile kaplumbağa itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Bucak'a bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde hayvancılık yapan Süleyman Gökalp, bugün sabah saatlerinde hayvanlarını yemlerken ahırdan çıkan inek, evin ön tarafında bulunan ve kullanılmayan içi yarıya kadar su dolu 3 metrelik foseptiğe düştü. Süleyman Gökalp ve komşuları kuyuya düşen hayvanı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak sonuç alamayınca, Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce ineğin boğulmaması için başına ip bağlayıp yukarı doğru çekti. Daha sonra itfaiye aracından kuyuya su dolduruldu. Kuyunun dolmasıyla yukarı doğru çıkan inek, itfaiye ekipleri tarafından çekilerek kuyudan çıkarıldı. İnek itfaiye ekiplerince tazyikli suyla yıkanıp temizlendikten sonra sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri hayvan sahibinden ineğin düştüğü kuyunun gün içerisinde kapatılmasını istedi.

İtfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, suda bir kaplumbağanın da hareket ettiğini fark etti. İtfaiye ekipleri kaplumbağayı da kurtararak, doğaya bıraktı.

Burdur foseptiğe düşen inek ve kaplumbağa kurtarıldı

İtfaiye, Burdur, Bucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MAKÜ'deki cinsel taciz girişimi iddiaları üzerine YÖK harekete geçti
Son Dakika: Rusya ve Türkiye yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binası boşaltılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:42:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur foseptiğe düşen inek ve kaplumbağa kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]