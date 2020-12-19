Burdur girişindeki tabelalar değişti - Son Dakika

Burdur girişindeki tabelalar değişti
19.12.2020 15:21
BURDUR'da, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün düzenlemesi kapsamında kent girişindeki tabelalarda nüfus ve rakım bilgileri çıkarılarak, sadece 'Burdur' yazısının yer aldığı tabelalar konuldu.
BURDUR'da, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün düzenlemesi kapsamında kent girişindeki tabelalarda nüfus ve rakım bilgileri çıkarılarak, sadece 'Burdur' yazısının yer aldığı tabelalar konuldu.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 81 il ve 911 ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerini çıkarma kararının ardından Burdur'daki tabela da değiştirildi. Her yıl yenilenen nüfus bilgilerini tabelalar üzerinden değiştirerek yapılan masrafı engellemek için düzenlenen uygulama kapsamında Burdur- Antalya ve Burdur- Ankara karayollarının girişine sadece 'Burdur' yazısının yer aldığı tabelalar yerleştirildi.Daha önce kent girişlerinde 'Burdur' yazısının yanı sıra 'Nüfus: 92700' ve 'Rakım: 950' yazılarının bulunduğu tabelalar yer alıyordu.
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