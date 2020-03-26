Burdur girişlerinde araçlar durdurularak vatandaşların ateşi ölçülüyor - Son Dakika

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Burdur girişlerinde araçlar durdurularak vatandaşların ateşi ölçülüyor
6 saat önce
Burdur'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şehrin 3 ana girişinde araçları durdurup sürücüler ile yolcuların ateşlerini ölçüyor.
Burdur'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şehrin 3 ana girişinde araçları durdurup sürücüler ile yolcuların ateşlerini ölçüyor.
Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliği Fethiye, Antalya ve Isparta girişlerinde uygulama noktaları oluşturdu. Uygulama noktalarında bu kez araç kontrolü değil ateşler ölçüldü. Uygulama kapsamında kente giriş yapan araçlardaki sürücüler ile yolcuların ateşleri tek tek ölçülüyor. Uygulamada esnasında karayolları görevlileri ve jandarma resmi kurum araçları bile durdurulup sağlık personeli tarafından ateşleri ölçülüp, korona virüs hakkında bilgilendirme yapıldı. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:00 Kaynak: İHA
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