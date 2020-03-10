Burdur Gölü kenarındaki sazlık yangını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika Yerel Burdur Gölü kenarındaki sazlık yangını korkuttu - Son Dakika

Burdur Gölü kenarındaki sazlık yangını korkuttu

6 saat önce

Burdur Gölü kenarındaki sazlık yangını korkuttu Burdur Gölü etrafındaki sazlık alanda yedinci kez yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında 10 dekar sazlık kül oldu.

Burdur Gölü kenarındaki sazlık yangını korkuttu

BURDUR - Burdur Gölü etrafındaki sazlık alanda yedinci kez yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında 10 dekar sazlık kül oldu.

Yangın dün akşam saatlerinde çıktı. Yangınları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Burdur Belediyesi'ne bağlı iki itfaiye ekibi geldi ve sazlıkları söndürme çalışması başlattı. Rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevler bir anda büyüdü ancak kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya başardı. Sazlık alan kenarında çiçek açan badem ağacı da yanmadan kurtarıldı. Çıkan yangında 10 dekar sazlık alan kül oldu.

Diğer yandan Burdur Gölü kenarındaki sazlık alanların daha önce altı kez yanması sabotaj ihtimalini de gündeme getirdi.

Burdur Gölü kenarındaki sazlık yangını korkuttu

Burdur Gölü, İtfaiye, Burdur, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:23 Kaynak: İHA
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