BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ - Son Dakika

Suyu son yıllarda hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilinde yeniden köpüklenme görülmeye başlandı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, köpürmenin kanalizasyon karışması sonrasında oluşabildiği gibi, doğal ve temiz sularda da rastlanan bir olay olduğunu söyledi. Prof. Dr. İskender Gülle, köpürmenin kış aylarında suda artış gösteren çözünmüş organik maddelerin yüksek pH ve tuzluluk etkisiyle sabunlaşması ve sabunlaşmanın rüzgarın karıştırma kuvvetiyle köpürmesi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Prof. Dr. Gülle, köpürmenin gölün kirletilmesi veya kirliliğiyle doğrudan ilişkisi olmadığını belirterek, "Bu durum tek bir etkenden değil, birçok etkenin bileşkesinden oluşan bir olaydır" dedi.