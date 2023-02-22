Burdur Gölü'nde köpüklenme - Son Dakika
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Burdur Gölü'nde köpüklenme

22.02.2023 10:54

SON yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilinde köpüklenme görüldü.

SON yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilinde köpüklenme görüldü.

MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, Burdur Gölü'nde son günlerde görülen durumun kış aylarında suda artış gösteren çözünmüş organik maddelerin yüksek pH ve tuzluluk etkisiyle sabunlaşması ve oluşan sabunlaşmanın rüzgarın karıştırma kuvvetiyle köpüklenmesi nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Prof. Dr. Gülle, göllerdeki bu köpüklenme olaylarının sadece doğal süreçlerden değil, bazen ortama evsel veya endüstriyel atık su karışmasından da kaynaklanabileceğini, bu durumun tek bir etkenden değil, birden çok etkenin bileşkesinden meydana gelen bir olay olduğunu belirtti. Burdur Gölü'nde önceki yıllarda da benzer durumların gözlendiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Burdur Gölü'nde köpüklenme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Gölü'nde köpüklenme - Son Dakika
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