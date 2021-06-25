Burdur Gölü manzaralı 'mor şölen' ilgi görüyor - Son Dakika

BURDUR'da, Lisinia Doğa Proje Alanı'ndaki mor renkli lavanta tarlaları, normalleşme süreciyle yeniden ilgi odağı oldu. Burdur Gölü manzaralı tarlalara gelen tatilciler mor çiçekler arasında dolaşıp, fotoğraf çektiriyor. Lisinia sorumlusu Öztürk Sarıca, "Pandemiden önce 400 bine yakın ziyaretçi gelmişti, geçen yıl pandemiye rağmen 260 bin ziyaretçi geldi. Bu yıl 300 binleri zorlayacağımızı düşünüyorum. Ama insanların evde bunaldığını da düşünürsek belki 400 binli rakamlara ulaşabiliriz" dedi.

Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda, Burdur Gölü manzaralı tarlalarda dikili lavantalar çiçek açtı. Mor renkli çiçeklerle dolu tarlalar kademeli normalleşme süreciyle eski günlerine dönmeye başladı. Pandemi sürecinde evden çıkamayanlar lavanta tarlalarına yoğun ilgi gösterdi. Tur otobüsleriyle alana gelen ziyaretçiler, lavantalar arasında dolaşıp, Burdur Gölü manzarası eşliğinde fotoğraf çektiriyor.