Burdur Gölü'nde alg patlaması suyun rengini değiştirdi - Son Dakika
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Burdur Gölü'nde alg patlaması suyun rengini değiştirdi

08.05.2022 19:57

Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölgede suyun rengi değişti.

Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölgede suyun rengi değişti.

Göl suyunun rengini kahverengi ve yeşile döndüren alg patlaması ve buna bağlı yosun oluşumu, halk plajı mevkisinde endişeye neden oldu.

Suyun üzerinde görünür hale gelen alg patlaması Burdur Gölü'nde belirli dönemlerde açığa çıkıyor.

Çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere bağlı oluşan alg patlamasında göl suyundaki fosforun artışı da etkili oluyor.

Burdur Gölü'nde alg patlaması suyun rengini değiştirdi
Burdur Gölü'nde alg patlaması suyun rengini değiştirdi
Burdur Gölü'nde alg patlaması suyun rengini değiştirdi
Burdur Gölü'nde alg patlaması suyun rengini değiştirdi
Burdur Gölü'nde alg patlaması suyun rengini değiştirdi

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur Gölü'nde alg patlaması suyun rengini değiştirdi - Son Dakika


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