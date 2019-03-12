Burdur Gölü'nde Doyumsuz Manzara

BURDUR'da su hacminin önemli bölümünü kaybetmesine karşın kentin en önemli cazibe merkezi olan Burdur Gölü'nde, akşam saatlerinde ortaya çıkan manzara, hayran bıraktı.

BURDUR'da su hacminin önemli bölümünü kaybetmesine karşın kentin en önemli cazibe merkezi olan Burdur Gölü'nde, akşam saatlerinde ortaya çıkan manzara, hayran bıraktı. Üniversite öğrencileri manzara eşliğinde güneşin ufukta kaybolduğu anları izlerken, gölün kurtarılması ve kurumaması dileğinde bulundu.



Türkiye'nin en büyük yedinci gölü olan Burdur Gölü, son yıllarda suyundaki çekilmenin artması nedeniyle su hacminin üçte birini kaybetti. Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan ve kurtarılabilmesi için çeşitli çalışmaların yapıldığı Burdur Gölü, bölgenin en önemli cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Başta üniversite öğrencileri olmak üzere bölge halkının kıyısında dolaştığı göl, özellikle gün doğumu ve gün batımında ortaya çıkan manzarayla hayran bırakıyor. Burdur Gölü'nü çevreleyen dağların ardında güneşin kaybolduğu anlarda ortaya çıkan manzara ise hayran bıraktı.



'BURADA GÜN BATIMINI İZLEMEK HARİKA'



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İngilizce Öğretmenliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Burak Özdamar, Burdur'da sosyal aktivite yapacakları çok fazla yer olmadığını, arkadaşlarıyla hafta sonları fırsat buldukça göl kenarında vakit geçirdiklerini belirterek, "Ama Burdur Gölü'nün durumu içler acısı. İnşallah kurumaz. Burada gün batımını izlemek harika" dedi.



'BU DOĞAL GÜZELLİK KAYBOLUYOR'



MAKÜ İngilizce bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Cem Parlas da, "Göl çok güzel ama maalesef bayağı çekilmiş. Besleyen kaynak olmadığı için her geçen gün bu doğal güzellik kayboluyor. Burada gün batımını izlemek müthiş. İnşallah buna bir çare bulunur ve Burdur Gölü kurumaz" diye konuştu. - Burdur

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