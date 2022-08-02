Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu - Son Dakika
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Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

02.08.2022 19:35
Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu

Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölgelerde suyun rengi değişti, kötü koku oluştu.

Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölgelerde suyun rengi değişti, kötü koku oluştu.

Artan sıcaklık nedeniyle gölün suyunun ısınmasıyla açığa çıkan alg patlaması Burdur Gölü'nün rengini kahverengi ve yeşile dönüştürdü.

Suyun üzerinde görünür hale gelen alg patlamasına bağlı yosunlaşma, Burdur Gölü'nde belirli dönemlerde yaşanıyor.

Alg patlamasına bağlı gölün renginin yeşile döndüğü halk plajı mevkisi havadan görüntülendi.

Hollanda'dan tatile gelen Serpil Çoban da gölün bulunduğu doğanın güzel olduğunu ancak alg patlaması nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığını söyledi.

Bülent Doğan da suyun üzerinde kirlilik gördüklerini belirterek, "Koku burnumuza çok kötü ve ağır geliyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Böyle giderse buraya hiç kimse gelmez." dedi.

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Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu 'Burdur Gölü yaralı, yardıma ihtiyacı var' 'Burdur Gölü yaralı, yardıma ihtiyacı var'
Kaynak: AA

Burdur Gölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Gölü'nde alg patlaması endişeye neden oldu - Son Dakika

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