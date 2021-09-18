Üye Girişi
Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek - Son Dakika

Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek

18.09.2021 13:42
Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek, System.String[]

SON yıllarda kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

SON yıllarda kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda gölün bir noktasına 4 havuz oluşturularak 1 yıl süren Ar-Ge çalışması yapıldı. Kimyasal minerallerin konulduğu havuzun yüzde 10, kimyasal topların konulduğu havuzun yüzde 67, güneş panelinin konulduğu havuzun ise yüzde 54,7 oranında buharlaşmayı önlendiği ortaya çıktı. Ayrıca göldeki buharlaşmanın en düşük kasım ayında, en yüksek ağustos ayında olduğu da tespit edildi.

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan ve son yıllarda yaşanan kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nün su seviyesi; son 51 yılda 17,74 metre düştü. En eski su seviye ölçümü 1959 yılı Aralık ayında 851,32 metre olarak ölçülen Burdur Gölü'nde en yüksek su seviyesi ise 1970 yılı Haziran ayında 857,57 metre oldu. Burdur Gölü'nün su seviyesi Haziran 2021 itibarıyla 839,83 metre olarak ölçüldü. Aralık 1959'da 205,54 km2 olarak ölçülen gölün yüzeyi ise 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 123,45 km2'ye, 6062,48 hm3 olarak ölçülen hacim ise 3731,67 hm3'e düştü.

DSİ'DEN AR-GE ÇALIŞMASI Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 'Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı' kapsamında buharlaşmanın azaltılarak, su dengesinin kontrol altına alınması amacıyla çalışma yapıldı. Göl kenarında inşa edilen havuzlara buharlaşmanın azaltılmasında en yaygın kullanılan yöntemlerden olan monolayer, gölge topları ve güneş panelleri olmak üzere üç farklı yöntemin 1 yıl süreyle denenmesi ve sonuçların raporlanması amaçlanan Ar-Ge çalışması gerçekleştirildi. Yapımına 2018 yılı Temmuz ayında başlanan havuzlar, 2018 Kasım'da tamamlandı. Havuzlar göl suyu ile doldurularak 1 Aralık 2018 itibarıyla buharlaşmaya ilişkin deneme ölçümlerine başlandı. 1 yıl süreyle buharlaşma ölçümleri yapılan havuzlarda 30 Kasım 2019'da ölçümler tamamlandı.BUHARLAŞMA EN DÜŞÜK KASIM, EN YÜKSEK AĞUSTOSTA Ar-Ge çalışmasında DSİ Isparta 18'inci Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından 15 günde bir su numuneleri alınarak sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik, çözünmüş oksijen ve doygunluğu, Secchi diski ölçümleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada aylara göre buharlaşma oranı değerlendirildiğinde en düşük buharlaşma oranının kasım ayında, en yüksek buharlaşma oranının ise ağustos ayında olduğu tespit edildi.'BURDUR GÖLÜ KENARINDA 4 HAVUZ OLUŞTURULDU'DSİ'nin yaptığı Ar-Ge çalışması ile ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na konuşan AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, şunları söyledi:  "Burdur Gölü'nde su kaybı ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde en fazla etkenin buharlaşma olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine DSİ Genel Müdürlüğü, Isparta Bölge Müdürlüğü ile Burdur Gölü'nün kenarında bir Ar-Ge çalışması başlattı. Burdur Gölü kenarında 4 havuz oluşturuldu. Biri doğal şekliyle boş bırakıldı, birisine kimyasal mineraller, birisine kimyasal toplar konuldu, dördüncü havuza ise güneş panelleri konularak çalışma gerçekleştirildi ve bunun neticesinde yapılan raporlama sonucunda buharlaşma oranlarına bakıldı. Bu oran içerisinde kimyasal minerallerin konulduğu havuzda yüzde 10'luk bir buharlaşmanın önlendiği, kimyasal topların konulduğu havuzda ise yüzde 67'lik bir oranla buharlaşmanın önlendiği, güneş panelinin konulduğu son havuzda ise yüzde 54,7'lik bir buharlaşmanın önlendiği ortaya çıktı. Bunun neticesinde gölge topları oran yüksek olmasına rağmen maliyeti ve uygulanabilirliği açısından çok uygun görülmedi ama güneş panelleri üzerinde uzmanlar çalışmalar gerçekleştirdi. DSİ Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Üst Kurulu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'deki 200'e yakın doğal gölde, 826'ya yakın barajda, 507'ye yakın gölette buharlaşma oranlarının azaltılması açısından güneş panellerinin uygulanabileceği kanaatine varıldı. Bunun neticesinde önümüzdeki yıllarda Burdur Gölü'müzün bir kısmında 'yüzer güneş panelleri' ile buharlaşmanın önüne geçilmesiyle ilgili bir çalışma yapılacak."'ELEKTRİK ÜRETİMİ OLACAK'Ar-Ge çalışmasının çok verimli geçtiğinin bizzat görüldüğünü kaydeden Bayram Özçelik, özellikle yüzde 54,7'lik oranda buharlaşmanın önlendiği güneş paneli uygulamasıyla 5,22 milyon metreküplük suyun buharlaşmasının önlenebileceğinin ortaya çıktığını vurguladı. Özçelik, "Dolayısıyla bu da gölümüz için bir nebze can suyu konumuna girmiş oldu. Tabii ki burada elektrik üretimi olacak. Paneller konulduğunda gerçekleşecek bir şey. Burada da 2 milyar 800 milyon kilovat/saat civarında bir elektrik üretiminin gerçekleşeceği de Ar-Ge çalışmalarında ortaya çıkmış oldu" dedi.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda Burdur Gölü'ne can suyu katılması ve takviye su getirilmesi konularında 6-7 maddelik birtakım adımlar atıldığını söyleyen Özçelik, "Bu çalışmalar çerçevesinde şehirlerin ileri atık su arıtmalarının Burdur Gölü'ne verilmesi, baraj ve göletlerde doğal hak denilen hakkın Burdur Gölü'ne verilmesiyle alakalı da bir çalışma gerçekleşecek. Bunun yanında gölün besleme havzasının içerisinde bulunan sondaj sistemlerinin devre dışı kalması bunun için de kapalı sistem sulama ve yağmurlama sulamanın, damla sulamanın mutlaka çiftçilerimizde kullanılır hale getirilmesinin sağlanması gerekiyor. Çünkü yer altından beslenen suların da ancak kaçak sondajların ortadan kaldırılması ile mümkün olabileceğini ifade etmek isterim" diye konuştu.


Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek
Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek
Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek
Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek
Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek
Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek
Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek
Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek
Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek
Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek
Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Araştırma Geliştirme, Burdur Gölü, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak 13:44 Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı 13:11 Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim 13:02 Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar 12:31 Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı 11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım 11:17 Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım
Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti 11:09 Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı 10:38 Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı

Son Dakika Haberleri
13:56 Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti
13:44 Taliban'dan kadınlar için yeni karar! Kadın Bakanlığı'nı Ahlak Bakanlığı'na çevirdi, kurumda çalışan kadınlar işten çıkarıldı
13:27 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi
13:11 Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı
13:03 Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi
13:01 Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim
12:46 Gelinim Mutfakta yarışmasında duygusal anlar yaşandı! Yarışmacının kızının kaybettiğini duyan Demet Akalın hüngür hüngür ağladı
12:42 Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım
11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti
11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi         
13:28
Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi         
13:03
Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım         
12:43
Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:55
Prof. Dr. Faruk Aydın Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek         
11:26
Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi         
11:15
Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
10:40
"Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı         
10:35
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu         
22:06
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı         
18:53
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 14:09:31. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement