'Burdur Gölü'ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin habercisi olabilir' (2) - Son Dakika

'Burdur Gölü'ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin habercisi olabilir' (2)
14.12.2020 15:42
VALİLİK: ALANINDA UZMAN HOCALAR İNCELEME YAPACAKBurdur Gölü'nde yer bilimcilerini heyecanlandıran, sahile yakın bölgede yaklaşık 10 gündür devam eden gaz çıkışıyla ilgili Burdur Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı.
VALİLİK: ALANINDA UZMAN HOCALAR İNCELEME YAPACAK
Burdur Gölü'nde yer bilimcilerini heyecanlandıran, sahile yakın bölgede yaklaşık 10 gündür devam eden gaz çıkışıyla ilgili Burdur Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında 'Burdur Gölü'nde Gaz Çıkışı Olası Bir Depremin Habercisi Olabilir?' başlığı ile geniş şekilde yer verilen haber ve görüntülerle ilgili olarak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden alanında uzman hocalar tarafından 15 Aralık 2020 Salı günü Burdur Gölü'nde yerinde inceleme yapılacaktır" denildi.
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