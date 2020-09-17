Son dakika haberleri: BURDUR 'Burdur Gölü'ndeki kuruma su kuşlarına sayısal olarak zarar verecek' - Son Dakika

'Burdur Gölü'ndeki kuruma su kuşlarına sayısal olarak zarar verecek'

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Ornitolog (kuş bilim uzmanı) Prof. Dr. Tamer Albayrak, Burdur Gölü'nün son dönemde ciddi oranda çekilme gösterdiğini söyledi. Bu durumun bölgeye gelen kuş popülasyonunu da ciddi oranda olumsuz etkileyeceğini belirten Prof. Dr. Albayrak, "Gölde gördüğümüz su kuşları da bundan sayısal olarak zarar görecektir" dedi.

MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ornitolog/kuş bilim uzmanı Prof. Dr. Tamer Albayrak, Göller Bölgesi'nin en önemlilerinden birinin Burdur Gölü olduğunu ve son dönemde hızlı bir şekilde çekilme gösterdiğini söyledi. Genel meteorolojik verilere bakıldığında Türkiye genelinde çok ciddi bir oranda su kıtlığı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Albayrak, "Yani yağış rejiminde herhangi ciddi bir azalma olmamasına rağmen burada sürekli azalma görmekteyiz. Bunun çeşitli sebepleri var. Doğal sebeplerinin yanında insan faktörlü olarak antropolojik etkiler de söz konusu. Bunların en başında Burdur Gölü'nün etrafında yapılan barajlar olduğunu görmekteyiz. Bunun haricinde sulama amaçlı olarak etrafta kullanılan kuyular çok fazla miktarda var. Binlerce kuyu var. Bunların birçoğu izinli olmakla beraber, yasal olmayan, izinsiz olarak önüne gelen etrafta kuyular açmakta ve dip suyunun çekilmesiyle beraber de Burdur Gölü'nün suyu sürekli azalıyor. Devlet Su İşleri verilerine göre 1984'te gölün kapladığı alan 225 kilometrekareyken 2000 yılında 175 kilometrekareye ve 2019 yılında ise maalesef 138 kilometrekareye düşmüştür. 1984 yılından günümüze 87 kilometrekare ve 2000 yılından günümüze 37 kilometrekarelik bir göl alanı maalesef artık yoktur" diye konuştu.

'ÇOK CİDDİ PROBLEMLERE YOL AÇACAKTIR'

Göl denildiği zaman toprağın altındaki su kanallarıyla birbirine bağlanan çok büyük bir alanın ifade edildiğini kaydeden Prof. Dr. Tamer Albayrak, şunları söyledi:

"Bir göl sadece göl aynası demek değildir ve sadece o bölgedeki su kütlesini barındırmaz, aynı zamanda altındaki büyük bir sistemle de çok büyük bir alana destek olmaktadır. Keza Burdur Gölü de bu şekildedir. O yüzden de Burdur Gölü'nün çekilmesi zaman içinde çok ciddi problemlere yol açacaktır. Özellikle çok soğuk geçen kış dönemlerinde Burdur Gölü su kuşlarına önemli bir sığınak görevi görmektedir. Son dönemlerde çok ciddi kış yaşanmadığı için su kuşlarında ciddi bir artış söz konusu değildir. Yakın dönemde çok soğuk kış yaşayacağımız söyleniyor. Böyle olduğu takdirde kış aylarını Burdur Gölü'nde kışı geçiren su kuşlarının sayısı artma eğilimi gösterecektir, ancak gölün suyunun çekilmesinden dolayı da bu kuşlar ciddi oranda problem yaşayacaktır. Buna bağlı olarak gölde gördüğümüz su kuşları da bundan sayısal olarak zarar görecektir."

'CİDDİ ORANDA BİR AZALMA OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ'

Bakanlık tarafından bölgede düzenli olarak kış ortası su kuşu sayımı yapıldığını aktaran Prof. Dr. Tamer Albayrak, şöyle devam etti:

"Su kuşlarının sayısına baktığımız zaman ciddi oranda bir azalma olduğunu söyleyebiliriz. Bu azalmanın bir gölün kimyasal yapısının değişiminin etkisi olabilir, ikincisi de çok ciddi kış dönemi yaşamamamızdan kaynaklanmaktadır. Gölün çekilmesinin gölde yaşayan diğer canlılara da olumsuz yönde etkisi söz konusudur."

'İNSAN SAĞLIĞINI ETKİLEYECEK BİR POTANSİYELE SAHİPTİR'

Burdur Gölü'nün çekildiği alanda rüzgarın da etkisiyle kuruyan tozların havalandığını ve mikropartiküller olarak insan sağlığına zarar verdiğini de vurgulayan Prof. Dr. Albayrak, "Bu da gelecekte kronik olarak çok ciddi oranda insan sağlığını etkileyecek bir potansiyele sahiptir. Bu hiç kolay bir iş değil ama bitkilendirilerek tozların havaya kalkmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Ama bunun altını özellikle çizmek istiyorum herhangi bir bitkiyle bitkilendirilmemesi gölün çevresindeki doğal bitkilerle bitkilendirilmesi ve tozların buradan kalkmasının önüne geçilmesinin gerektiği kanaatindeyim" dedi.