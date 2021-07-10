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Burdur Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangın yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

Burdur Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

10.07.2021 09:17

Burdur Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Burdur Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Burdur Gölü Halk Plajı Mevkii'nde bulunan düğün salonlarının arkasındaki sazlıkta bir anda yangın çıktı. Yangının çıktığı alanda bulunan düğün salonundaki vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken olay yerine Burdur Belediyesine ait 8 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz ve 1 kepçe sevk edildi. Sazlık ve ot olması nedeniyle kısa sürede yayılan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Göl kenarındaki bir düğün salonundan atılan havai fişeklerin düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangında 150 hektar alan zarar gördü.

Yangın alanındaki düğün salonunda bulunan Bülent Kula, "Arkadaşın düğünündeydik. Yan taraftan havai fişek atıldı. Ondan sonra alev aldı her taraf bir anda. Burada yaşayan canlılar vardı. Öldü sanırım. Çok üzgünüm" dedi.

Havai fişek atılan düğün salonunun yanındaki düğün salonunda bulunan başka bir vatandaş ise "Öbür düğünden havai fişek attılar. Bizim düğün devam ediyor ama söndürülmesini bekliyoruz biz" diye konuştu.

Burdur Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangın yürekleri ağza getirdi
Burdur Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangın yürekleri ağza getirdi
Burdur Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangın yürekleri ağza getirdi
Burdur Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Burdur Gölü, Burdur, Yangın, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdur Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangın yürekleri ağza getirdi - Son Dakika


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