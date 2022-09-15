Burdur gündem: Burdur'da akşamyıldızı bitkisinin yeni türü keşfedildi

BURDUR'un Altınyayla ilçesi sınırlarındaki Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda 2 yıldır yürütülen araştırmalarda, turpgiller familyasının akşamyıldızı cinsine ait yeni tür keşfedildi. Bitki, 'Burdur akşamyıldızı' adı verilerek, bilim dünyasına tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı Gelişme Planı kapsamında yapılan arazi çalışmaları sırasında, akşamyıldızı cinsine ait örnekler toplandı. Bu örneklerin Türkiye'de bilinen akşamyıldızı türlerinden morfolojik olarak farklı özelliklere sahip olduğu görüldü ve 2 yıl boyunca bitkinin hem çiçekli hem de meyveli dönemlerinde gözlem yapıldı. Ayrıca türün birey sayısı, yayılış alanı, habitat özelliği ve tehlike kategorisi gibi özellikleri de değerlendirildi.