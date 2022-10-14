Son dakika haber | Ambulans sürücülerine verilen ileri sürüş eğitimiyle kazalarda azalma oldu - Son Dakika
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Son dakika haber | Ambulans sürücülerine verilen ileri sürüş eğitimiyle kazalarda azalma oldu

14.10.2022 17:04

Son dakika gelişmesine göre Burdur'da İl Sağlık Müdürlüğünce 112 Acil Sağlıkta görevli sağlık çalışanlarına verilen ileri sürüş tekniği eğitimiyle ambulans kazalarında ciddi oranda azalma görüldü.

Burdur'da İl Sağlık Müdürlüğünce 112 Acil Sağlıkta görevli sağlık çalışanlarına verilen ileri sürüş tekniği eğitimiyle ambulans kazalarında ciddi oranda azalma görüldü.

İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, eğitim alanında gazetecilere, ambulans kullanan personelin hem kendi hem de taşıdıkları hastaların can güvenliklerini sağlamaları için eğitimin verildiğini söyledi.

Ambulans Sürüş Tekniği Eğitimi sonucunda önemli geri dönüşler aldıklarını belirten Şenbayram, ilde görev yapan personelin ilk 30 dakikada kırsaldaki, ilk 10 dakikada kentteki vakalara ulaşmada yüzde 99 oranında başarı sağladığını anlattı.

"Bu yıl kentte ambulansın karıştığı 1 kaza oldu"

Bu ulaşım sürelerini yakalarken kaza yapmamak ve trafik güvenliğini tehlikeye atmamak için de uğraştıklarını dile getiren Şenbayram şöyle konuştu:

"2017'den beri eğitimlerimiz devam ediyor. 2017'de ambulanslarımızın karıştığı 13 kaza varken bu yıl sadece 1 kaza oldu. Yılın ilk dokuz ayında 25 bin vaka taşıdık. Bu yıl tüm ambulanslarımız 1 milyon 150 bin kilometre yol kat etti. Bu kadar uzun mesafede kaza oranlarının bu kadar çok düşmesini bu eğitimlere borçluyuz."

Şenbayram şu ana kadar 150 personelin eğitimlerini tamamladığını sözlerine ekledi.

Eğitmen Özgür Gümüş de eğitimin bir gün teorik, 3 gün pratik olmak üzere dört gün sürdüğünü işaret ederek "Amacımız güvenli ambulans sürüş tekniklerini arkadaşlara öğreterek güvenli hasta naklini sağlamaktır. Oluşabilecek arızaları tanımlayabilmeleri ve müdahale edebilmelerini de öğretiyoruz." diye konuştu.

112 Acil Sağlık personeli Levent Yaman da eğitimin çok faydalı olduğunu dile getirerek kendilerini mesleklerinde geliştirme imkanı yakaladıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ambulans sürücülerine verilen ileri sürüş eğitimiyle kazalarda azalma oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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