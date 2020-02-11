Burdur güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan düşen esnaf öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan düşen esnaf öldü - Son Dakika

Burdur güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan düşen esnaf öldü

7 saat önce

Güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan düşen esnaf öldüBURDUR'da kömür ticareti yaptığı 2 katlı iş yerinin çatısındaki güneş enerjisi sistemini kontrol ederken düşen Süleyman Tezcan (45), yaşamını yitirdi.

Güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan düşen esnaf öldü

BURDUR'da kömür ticareti yaptığı 2 katlı iş yerinin çatısındaki güneş enerjisi sistemini kontrol ederken düşen Süleyman Tezcan (45), yaşamını yitirdi.

Mahrukatçılar Sitesi'nde kömür ticareti yapan evli ve 2 çocuk babası Süleyman Tezcan, sabah saatlerinde güneş enerjisinden sıcak su elde edilmesini sağlayan 'günısı' diye adlandırılan sistemi kontrol etmek için iş yerinin çatısına çıktı. Buz tutan sistemi incelerken bir anda dengesini kaybeden Tezcan, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Olayı fark eden çevre esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Süleyman Tezcan, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Süleyman Tezcan'ın cenazesinin yarın kent merkezinde toprağa verileceği belirtildi.

Burdur güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan düşen esnaf öldü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:36 Kaynak: DHA
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