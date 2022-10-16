Yangın bugün saat 21.00 sıralarında Kervan Caddesinde bulunan Şaban Şaşal'a ait evin bahçesinde yaşandı. İçerisinde saman, odun ve malzemelerin yer aldığı ağıldan yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırkan olayda yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Burdur haberi: Bucak'ta ağıl yangını korkuttu - Son Dakika

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