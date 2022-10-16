Burdur haberi: Bucak'ta ağıl yangını korkuttu

- Bucak'ta ağıl yangını korkuttu
BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan ağılda çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. İlçenin büyük bölümünden görünen dumanlar, vatandaşları tedirgin etti.
Yangın bugün saat 21.00 sıralarında Kervan Caddesinde bulunan Şaban Şaşal'a ait evin bahçesinde yaşandı. İçerisinde saman, odun ve malzemelerin yer aldığı ağıldan yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırkan olayda yaralanan olmadı.
Yıkılma tehlikesinin de bulunduğu ağılın çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alındı.
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