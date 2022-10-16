Burdur haberi: Bucak'ta ağıl yangını korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur haberi: Bucak'ta ağıl yangını korkuttu

16.10.2022 23:16

Gelen Burdur haberlerine göre - Bucak'ta ağıl yangını korkuttu Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan ağılda çıkan yangın korkuttu.

- Bucak'ta ağıl yangını korkuttu

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan ağılda çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. İlçenin büyük bölümünden görünen dumanlar, vatandaşları tedirgin etti.

Yangın bugün saat 21.00 sıralarında Kervan Caddesinde bulunan Şaban Şaşal'a ait evin bahçesinde yaşandı. İçerisinde saman, odun ve malzemelerin yer aldığı ağıldan yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırkan olayda yaralanan olmadı.

Yıkılma tehlikesinin de bulunduğu ağılın çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alındı.

YORUMLAR
500
Muğla haberi: Bodrum'da araç yagnını Muğla haberi: Bodrum'da araç yagnını Mersin haber: Mersin'de, çalılıkta erkek cesedi bulundu Mersin haber: Mersin'de, çalılıkta erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA

İtfaiye, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur haberi: Bucak'ta ağıl yangını korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 Edirne'de tüyler ürperten olay! Gece ormana giren 2 genç gördükleri karşısında donup kaldı
00:22 Marsilya kalecisinin, Messi karşısında aldığı önlem dünya gündemine oturdu
23:54 Nihat Kahveci canlı yayında Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı! İşte benzettiği yemek
23:17 Trabzonspor teknik direktörü Avcı'dan Beşiktaş'a bomba gönderme: Ceket çıktığında ben de konuşurum
23:05 Bakan Koca, Bartın'da yaşanan maden faciasındaki yaralılarla ilgili konuştu: 4'ü taburcu oldu
22:50 Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü
22:27 Beşiktaşlılar Ismael'e yaptıkları olumsuz tezahüratla Dolmabahçe'yi inletti! Eski hocalarını istiyorlar
22:16 Ünlü oyuncu Demiray Erül, 84 yaşında hayatını kaybetti
17:56 Feci patlama sonrası 6 arkadaşını kurtardı! Maden şehidi, diğer arkadaşları için geri dönmüş fakat oksijeni bitmiş
11:28 Bursa'da köpekler, koyun sürüsüne saldırdı! 41 hayvan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 01:28:54. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur haberi: Bucak'ta ağıl yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement