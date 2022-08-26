Burdur haber! BURDUR'DA KAZA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

BURDUR'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Söğüt Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kahveci yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Antalya- Denizli karayolu Çomaklı Beli mevkiinde meydana geldi. Mehmet Kahveci yönetimindeki 15 HZ 286 plakalı otomobil aynı yönde seyreden Şerif Çelik'in kullandığı 15 SK 734 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Erdal Turgut ve Gülayşe Çelik yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çavdır Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Kahveci yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Erdal Turgut Gölhisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şerif Çelik ve eşi Gülayşe Çelik ise Gölhisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Mehmet Kahveci'nin Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinin Ülkü Ocakları Başkanı olduğu öğrenildi.