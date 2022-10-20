Burdur haber: Burdur'da trafik denetiminde sürücülere ceza yağdı

Burdur'da Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimi ekipleri tarafından hafta boyunca yapılan 'radarla hız denetimi' ve 'yük taşıyan araçlara yönelik' denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı.

Bin 18 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde; 282 araca/sürücüsüne "yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak" suçundan, 63 araca/sürücüsüne "yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak" suçundan, 15 araca/sürücüsüne "yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmak" suçundan ceza uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 6 araca/sürücüsüne "kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak" suçundan, 2 araca/sürücüsüne "yasal sınırlarının üzerinde alkollü araç kullanmak" suçundan ceza yazıldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer ilgili maddelerinden 21 olmak üzere, toplam 389 araca/sürücüsüne idari para cezası uygulandı; 13 araç ise trafikten men edildi. - BURDUR