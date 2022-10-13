Burdur haber! Burdur'da uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Burdur haber! Burdur'da uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

13.10.2022 15:00
Burdur haber! Burdur'da uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Burdur haberi: Burdur'da düzenlenen uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Antalya'dan uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen şüpheliler F.S. ile Ö.E'nin bulunduğu motosiklet, Çeltikçi ilçesi Kuzköy yakınlarında durduruldu.

Yapılan aramada 515 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.S. ile Ö.E. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Konya'da sahte para suçuna karıştığı iddia edilen bir aracın kentte giriş yaptığını tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan araçta yapılan aramada sahte 950 avro ile 19 bin 230 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki A.Ö. ve Y.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur haber! Burdur'da uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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