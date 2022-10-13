Burdur haber! Burdur'da uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Antalya'dan uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen şüpheliler F.S. ile Ö.E'nin bulunduğu motosiklet, Çeltikçi ilçesi Kuzköy yakınlarında durduruldu.

Yapılan aramada 515 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.S. ile Ö.E. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Konya'da sahte para suçuna karıştığı iddia edilen bir aracın kentte giriş yaptığını tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan araçta yapılan aramada sahte 950 avro ile 19 bin 230 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki A.Ö. ve Y.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.