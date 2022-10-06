Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda ise farklı suçlardan aranması olan toplamda 18 şahıs yakalandı. İçlerinden 11 tanesi ise şahıs tutuklandı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, 5 hırsızlık olayının tamamı aydınlatıldı. Tespit edilen 7 şüpheli şahsın tamamı yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Burdur haberi... Burdur'da 14 şahıs tutuklandı. - Son Dakika

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