Burdur haberi... Burdur'da 14 şahıs tutuklandı. - Son Dakika
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Burdur haberi... Burdur'da 14 şahıs tutuklandı.

06.10.2022 15:27
Burdur haberi... Burdur'da 14 şahıs tutuklandı.

Gelen Burdur haberlerine göre Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalarda haklarında farklı suçlardan işlem yapılan toplam 14 kişi tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalarda haklarında farklı suçlardan işlem yapılan toplam 14 kişi tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Eylül-30 Eylül 2022 tarihleri arasında çalışmada, 6 adet av tüfeği, 6 adet Kesici alet ve 1 adet tabanca ele geçirildi. "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, 5 hırsızlık olayının tamamı aydınlatıldı. Tespit edilen 7 şüpheli şahsın tamamı yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda ise farklı suçlardan aranması olan toplamda 18 şahıs yakalandı. İçlerinden 11 tanesi ise şahıs tutuklandı.

Yakalanan şahıslardan "Hırsızlık" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "Hırsızlık ve Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan 7 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur haberi... Burdur'da 14 şahıs tutuklandı. - Son Dakika

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