Burdur haberi: Burdur Valisi Arslantaş, Muhtarlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur haberi: Burdur Valisi Arslantaş, Muhtarlar Günü'nü kutladı

18.10.2022 15:38
Burdur haberi: Burdur Valisi Arslantaş, Muhtarlar Günü'nü kutladı

Burdur haberleri: Burdur Valisi Ali Arslantaş, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslantaş, mesajında, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden ilk halkasını oluşturan muhtarlara verilen önemin bir göstergesi olarak 2015'ten beri 19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Muhtarların görev yaptıkları köylerde ve mahallelerde devletin taşradaki en temel taşı olduğuna işaret eden Arslantaş, vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğunu kaydetti.

Arslantaş, sorunların tespit edilip ilgili makamlara aktarılmasında, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yerine getirilmesinde muhtarlara ciddi vazifeler düştüğünü belirterek, "Muhtarlarımız halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görerek çok önemli bir kamu hizmetini yerine getirmekteler. Bu vesileyle başta görevi başında bu millete hizmet için şehit düşen muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm muhtarlarımızın 'Muhtarlar Günü'nü en samimi duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Başkan Ergün muhtar dernek başkanlarını ağırladı Başkan Ergün muhtar dernek başkanlarını ağırladı Vali Çiçek: 'Muhtarlar, devletimiz ve milletimiz arasındaki en yakın temas noktasıdır' Vali Çiçek: 'Muhtarlar, devletimiz ve milletimiz arasındaki en yakın temas noktasıdır' Kayseri gündem haberleri: Kayseri Valisi Çiçek muhtarlarla bir araya geldi Kayseri gündem haberleri: Kayseri Valisi Çiçek muhtarlarla bir araya geldi
Kaynak: AA

Muhtarlar Günü, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur haberi: Burdur Valisi Arslantaş, Muhtarlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 00:56:44. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur haberi: Burdur Valisi Arslantaş, Muhtarlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement