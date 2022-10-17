Burdur haberi | Karamanlı Çiftçi: Ekim Sezonu Geldi, Gübremiz Yok. Mazot 30 Lira, Alamıyoruz. Hiçbir Şey Alamıyoruz. Çiftçi Zarar Ediyor. Kuzuyu Büyüttük, Satamıyoruz - Son Dakika
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Burdur haberi | Karamanlı Çiftçi: Ekim Sezonu Geldi, Gübremiz Yok. Mazot 30 Lira, Alamıyoruz. Hiçbir Şey Alamıyoruz. Çiftçi Zarar Ediyor. Kuzuyu Büyüttük, Satamıyoruz

17.10.2022 17:03

Burdur yerel gündem haberine göre CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman’ın Ayrancı ilçesinde düzenlenen ‘Ayrancı Berendi Divle Obruk Peyniri Festivali’nde üreticilerle bir araya geldi. Emine Demirel isimli köylü kadın, yaşadıkları sorunları Ünver’e anlatırken “Ekim sezonu geldi, gübremiz yok. Mazot 30 lira, alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Çiftçi zarar ediyor. Kuzuyu büyüttük, satamıyoruz. Gelip kuzunun kilosuna 30-40 kira veriyorlar. 50 kilo yemin torbası 300-400 lira. Bir kuzu kesime gidene kadar 4 torbadan fazla yem yiyor” dedi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman'ın Ayrancı ilçesinde düzenlenen 'Ayrancı Berendi Divle Obruk Peyniri Festivali'nde üreticilerle bir araya geldi. Emine Demirel isimli köylü kadın, yaşadıkları sorunları Ünver'e anlatırken "Ekim sezonu geldi, gübremiz yok. Mazot 30 lira, alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Çiftçi zarar ediyor. Kuzuyu büyüttük, satamıyoruz. Gelip kuzunun kilosuna 30-40 kira veriyorlar. 50 kilo yemin torbası 300-400 lira. Bir kuzu kesime gidene kadar 4 torbadan fazla yem yiyor" dedi.

İsmail Atakan Ünver, Ayrancı'da düzenlenen Ayrancı Berendi Divle Obruk Peyniri Festivali'ne katıldı ve burada çiftçilerin sorunlarını dinledi. Dünyanın en iyi beş peynirinden biri olarak gösterilen Divle Obruk peynirinin üretebilmesi için gerekli sütü sağlayan üreticilerden biri olan Emine Demirel, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları Ünver'e anlattı.

Demirel, "Hayvanlar evde aç duruyor, aç. Ne yedireceğiz? Arpa alamıyoruz, buğday alamıyoruz, yemi hiç alamıyoruz. Yemin yanına varamıyoruz bile. Biz köylüyüz. Mazot olmuş 30 lira, nasıl ekip dikeceğiz" dedi. Ünver ise Demirel'e, "Kaç hayvanın var" diye sordu. Demirel de "200 tane hayvanım var, kuzum da hariç" yanıtını verdi.

Ünver'in ne ektiklerine sorduğu Demirel, "Arpa ekeriz, buğday ekeriz. Ekim sezonu geldi, gübremiz yok. Mazot 30 lira, alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Çiftçi zarar ediyor. Kuzuyu büyüttük, satamıyoruz. Gelip kuzunun kilosuna 30-40 kira veriyorlar. 50 kilo yemin torbası 300-400 lira. Bir kuzu kesime gidene kadar 4 torbadan fazla yem yiyor" diye konuştu.

Emine Demirel, Ünver'in "Kimden ne istiyorsun" sorusuna karşılık, "Herkes birlik olmazsa dirlik olmaz. Birlik olacak halk" dedi. Yem, mazot ve gübrenin ucuzlaması gerektiğini belirten Demirel, "Bunlar ucuzlarsa biz de ucuza vereceğiz. Zaten ucuza veriyoruz da masrafımızı alamıyoruz. Biz çağrı yapıyoruz ama dinleyen yok. Çağrılar boşa gidiyor" dedi.

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Kaynak: ANKA

Emine Demirel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur haberi | Karamanlı Çiftçi: Ekim Sezonu Geldi, Gübremiz Yok. Mazot 30 Lira, Alamıyoruz. Hiçbir Şey Alamıyoruz. Çiftçi Zarar Ediyor. Kuzuyu Büyüttük, Satamıyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur haberi | Karamanlı Çiftçi: Ekim Sezonu Geldi, Gübremiz Yok. Mazot 30 Lira, Alamıyoruz. Hiçbir Şey Alamıyoruz. Çiftçi Zarar Ediyor. Kuzuyu Büyüttük, Satamıyoruz - Son Dakika
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