Burdur haberi! Kemer'de okul servisleri denetlendi - Son Dakika
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Burdur haberi! Kemer'de okul servisleri denetlendi

07.10.2022 10:58
Burdur haberi! Kemer'de okul servisleri denetlendi

Burdur haberi... Kemer Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Kemer Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Kemer Belediyesi'nin sorumluluğunda olan okul servis araçlarının okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun olup olmadığı kontrol edildi. Toplam 15 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun olmayan 5 okul servis aracına cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Kemer Belediyesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur haberi! Kemer'de okul servisleri denetlendi - Son Dakika

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