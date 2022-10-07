Kemer Belediyesi'nin sorumluluğunda olan okul servis araçlarının okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun olup olmadığı kontrol edildi. Toplam 15 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun olmayan 5 okul servis aracına cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kemer Belediyesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Burdur haberi! Kemer'de okul servisleri denetlendi - Son Dakika

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