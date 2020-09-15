BURDUR 'Hakkınızı helal edin' notu bıraktığı iş yerinde, yaralı bulundu - Son Dakika

'Hakkınızı helal edin' notu bıraktığı iş yerinde, yaralı bulundu

BURDUR'da iş yerindeki masanın üzerine 'hakkınızı helal edin' yazılı not bırakan H.Ü. (56), bıçakla yaralanmış halde bulundu. İntihara kalkıştığı değerlendirilen H.Ü., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Burdur İstasyon Caddesi'nde oyun salonu çalıştıran H.Ü., bu sabah oğluyla birlikte iş yerine geldi. Oğlu bir ara dışarı çıktığında H.Ü., iddiaya göre kapıyı içeriden kilitledi. Durumu fark eden oğlu iş yerinin camını kırıp içeri girdiğinde, babasını kan içinde buldu. Ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.Ü., çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan H.Ü.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada, masanın üzerinde, 'Malzemeleri satın, hepiniz hakkınızı helal edin' yazılı not buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.