BURDUR HALK EĞİTİM MERKEZİ SERGİSİ AÇILDI - Son Dakika

Burdur'da Hayat Boyu Öğrenme Kurumları tarafından hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi, Vali Ali Arslantaş, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Burdur protokolünün katılımıyla Öğretmenevi bahçesinde açıldı.

Vali Ali Arslantaş, "2020 yılının ocak ayından bu yana 926 kurs açmış halk eğitimimiz ve 22 bin kişiyi eğitmiş burada, yani hayat boyu öğrenmeye 1,5 yılda neredeyse il nüfusumuzun yüzde 10'u kadar. Bunun yanında devam eden açık lise ve açık ortaokul eğitimlerimize de ilimizden 2 bin 500 öğrencimiz devam ediyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "İnsan hayatının her anında karşı karşıya olduğu doğrudan veya dolaylı yoldan edindiği geniş yelpazede değerlendirilen bir kavram olan öğrenme yaygın bir söylemle beşikten mezara kadar ömür boyu devam eden bir süreçtir" diye konuştu.

11 Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışından sonra Vali Ali Arslantaş protokol üyeleriyle sergideki stantları gezerek hazırlanan materyaller hakkında bilgi aldı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisinde özel eğitim kursunda eğitim alan 23 yaş üstü engelli öğrenciler tarafından hazırlanan sergi ise büyük beğeni aldı. Sergide, taş boyamadan, ahşap süslemeye, biblodan, takı tasarımına birçok materyal yer aldı.

Özel eğitim öğrencilerinin eğitimleri hakkında bilgi veren Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Hamit Kayacıoğlu, "Bizim 17 özel eğitim öğrencimiz var. Bunlara servis imkanı tanınarak Valilik tarafından organize ediliyor, evlerinden alarak kurs merkezlerimize getiriyoruz. Bu öğrencilerimiz el sanatları kursları başta olmak üzere, kendi yetkinliklerine uygun şekilde kurslarımıza katılmakta, gördüğünüz üzere bu ürünleri kendileri üretiyor. Burada becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bunun yanında sosyalleşme imkanı da tanınıyor kendilerine, aslında biz onları 23 yaşından sonra eğitimlerini bırakmıyoruz. Devlet olarak sahip çıkarak yaşam boyu Halk Eğitim Merkezinden de eğitimlerine devam etme fırsatı veriyoruz" dedi.