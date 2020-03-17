BURDUR 'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıkan Süleyman'dan 12 gündür haber yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel BURDUR 'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıkan Süleyman'dan 12 gündür haber yok - Son Dakika

BURDUR 'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıkan Süleyman'dan 12 gündür haber yok

6 saat önce

'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıkan Süleyman'dan 12 gündür haber yokBURDUR merkeze bağlı İlyas köyünde yaşayan Süleyman Gül'den (29), 'hastaneye gidiyorum' diye evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıkan Süleyman'dan 12 gündür haber yok

BURDUR merkeze bağlı İlyas köyünde yaşayan Süleyman Gül'den (29), 'hastaneye gidiyorum' diye evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. 12 gündür çocuklarından gelecek iyi bir haber bekleyen Mahmut ve Zühra Gül çifti, Süleyman'ın bulunması için yardım istedi.

Burdur merkeze bağlı İlyas köyünde yaşayan Süleyman Gül, 6 Mart günü Burdur Devlet Hastanesi'ne göz tedavisi için gideceğini söyleyerek evden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Süleyman Gül'den haber alamayan ailesi polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Olayın ardından Süleyman Gül'ün bulunması için arama çalışması başlatıldı ancak bugüne kadar sonuç elde edilemedi.

Süleyman Gül'ün babası Mahmut Gül (67), "6 Mart'tan itibaren oğlum kayıp. Burdur Devlet Hastanesi'ne göz muayenesi için gelecekti. Hastaneye gelmiş, muayenesini olmuş. Hastaneden çıktıktan sonra saat 13.00 gibi bir kahvehanede çay içmiş, daha sonra oradan ayrılmış. Ondan itibaren bir daha haber alamadık. Belki akrabalara gitmiştir diye aramadık. Akşam gelmeyince panikledik. O günden bu yana arıyoruz. Çocuğumu bulamadık" diye konuştu.

Oğlunu bulamayınca polis ve jandarmaya kayıp müracaatında bulunduklarını anlatan Gül, "Gören, bilen varsa Allah rızası için bize bildirsin. Cep telefonunu almadan evden ayılmış. Hastaneye gideceği zaman 'Oğlum beraber gidelim' dedim. 'Ben çocuk muyum' diye cevap verdi" dedi.

Anne Zühra Gül de " İstanbul'da askerliğini yaptı. Bir şey olmadı. Burdur'da kayboldu. Çocuğum bulunsun" diyerek yardım istedi.

BURDUR 'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıkan Süleyman'dan 12 gündür haber yok

Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:48 Kaynak: DHA
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