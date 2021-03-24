BURDUR Hayırseverlerden eğitim desteği - Son Dakika

Hayırseverlerden eğitim desteği

TÜRKİYE Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Burdur Şubesi tarafından hayırseverlerin katkıları ile yapılan 5 yenilikçi sınıf ve beceri atölyesinin açılışı yapıldı.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği İlkokulu ve Ortaokulu'nda hayırseverlerin katkısı ile yapılan Montessori Anasınıfı, 92'nci Yıl Yazılım ve Tasarım Atölyesi, Emsal Gülcü Etkileşimli Türkçe Dil ve Beceri Sınıfı, Hadiye İyigün Matematik ve Akıl Oyunları Atölyesi ile Saniye- İbrahim Yalçın Sosyal Bilgiler sınıflarının açılışlarına Vali Ali Arslantaş ve eşi Hatice Arslantaş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Burdur Şubesi Başkanı Işık Berberoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile hayırsever vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Ali Arslantaş, Eğitim şehri Burdur'umuz Türkiye genelinde eğitime yerel katkının en fazla sağlanmış olduğu illerden bir tanesidir. Derneğimiz de 1992 yılında bu okulu yaptırarak başlamış faaliyetlerine. O günden bu yana okulun sahibi, hamisi, banisi olarak devam etmiş faaliyetlerine. Derneğin hem daha önceki başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, hem halihazır şimdiki başkanı Işık Hanım ve yönetimine eğitime gösterdikleri bu yakın destek için teşekkür ediyorum. Sene başında her okulumuzda bir atölye açma hedefiyle başlamıştık. Şu anda 55 tane atölyemiz açılışa hazır durumda. 2021- 2022 eğitim öğretim yılı başladığında atölye sınıfı olmayan okulumuz kalmamış olacak. Hayırseverlerimizin yaptıkları yardımları ne şekilde kullandıklarını göstermekteki hassasiyetleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Kendi mali kaynaklarından çok daha titiz kullandıklarını şeffaf bir şekilde paylaştıklarını da gördük. Işık Hanıma ve yönetimini tebrik ediyorum dedi.

Yardım Sevenler Derneği Burdur Şube Başkanı Işık Berberoğlu, 2009 yılından beri ilimizdeki değişik okullarda yaptığımız sınıf ve atölyelerin sayısı bugün açılışlarını yapacaklarımızla 31'e ulaştı. Fiziki ortamların iyileştirilmesinin başarıyı artıracağına inanıyoruz. Şahsım ve derneğim adına bizlere güven duyan bağışçılarımıza ve emeğimize saygı duyan herkese teşekkür ederim diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da açılışı yapılan sınıflarla ilgili bilgi verdi.