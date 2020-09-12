BURDUR HES kodu olmayan MAKÜ'ye giremeyecek - Son Dakika

HES kodu olmayan MAKÜ'ye giremeyecek

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörlüğü, Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayan misafirlerin üniversite kampüsüne alınmayacağını bildirdi.

MAKÜ'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada salgın döneminde riskleri en aza indirmek, güvenli bir yerleşke ortamı sunmak için üniversite binalarına HES kodu ile giriş yapılacağı açıklandı. Açıklamada, "Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan sağlık tedbirleri gereği olası riskleri en aza indirmek ve güvenli bir yerleşke ortamı sunmak için üniversitemize ait binalara HES kodu ile giriş yapılacaktır" denildi.

Paylaşımda HES kodunun nasıl alınacağına da yer verildi.