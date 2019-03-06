Burdur Hırsızlık Şüphelileri Kendilerini Seyyar Satıcı Olarak Tanıttı

Hırsızlık şüphelileri kendilerini seyyar satıcı olarak tanıttıBurdur'da bir evden 30 bin liralık ziynet eşyasını çalmakla suçlanan 1'i hamile 4 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı.

Hırsızlık şüphelileri kendilerini seyyar satıcı olarak tanıttı



Burdur'da bir evden 30 bin liralık ziynet eşyasını çalmakla suçlanan 1'i hamile 4 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. Bir apartmandan çıkarken gözaltına alınan şüpheliler, polise kendilerini seyyar satıcı olarak tanıttı.



Burdur'da 5 Şubat günü Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir evden yaklaşık 30 bin liralık ziynet eşyasının çalınmasından sonra çalışma başlatan Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin dün saat 15.00 sıralarında Antalya'dan Burdur'a giriş yaptığını belirledi. Polis, şüphelileri Armağan İlci Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde bir apartmandan çıkarken yakaladı.



1'i erkek 3'ü kadın şüphelinin üzerinden çok sayıda çorap çıktı. Biri hamile olan şüpheliler hırsızlıkla ilgilerinin olmadığını, seyyar satıcı olduklarını ve çorap satmak için apartmana girdiklerini öne sürdü.



Şüphelilerden erkek Ö.Ö. ile S.A., S.A. ve K.Ö. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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