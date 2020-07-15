BURDUR Honamlı Keçi Projesi için ilk adım - Son Dakika

BURDUR Honamlı Keçi Projesi için ilk adım

BURDUR E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında açılan tarım ve hayvancılık iş kolu çalışmaları kapsamında, Yörük kültürü ile özdeşleşen ve dünyada sadece Teke Yöresinde yaşayan keçi türünün yaygınlaşması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan 'Honamlı...

BURDUR E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında açılan tarım ve hayvancılık iş kolu çalışmaları kapsamında, Yörük kültürü ile özdeşleşen ve dünyada sadece Teke Yöresinde yaşayan keçi türünün yaygınlaşması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan 'Honamlı Keçi Yetiştiriciliği Projesi' için ilk adım atıldı.

Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi

Proje kapsamında daha önce Burtrak Traktör ve Önyükleyici Fabrikası'nın faaliyet gösterdiği ve 2015 yılında Adalet Bakanlığı'na 49 yıllığına tahsis edilen arazide yapılacak Honamlı keçisi ağıl binaları inşaatının temel atma törenine, Burdur Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Savcı Osman Coskunpınar, Burdur E Tipi Kapalı Ceze İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Erdem Yılmaz ile işyurdu yöneticileri ve cezaevi personeli katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yatırım programına da alınan 2500 metrekare kapalı alana sahip keçi ağılı projesinin 1250 metrekarelik ve 800 keçi kapasitesine sahip ilk etabının tamamlanmasının ardından ikinci etabına başlanılacak. Projenin üçüncü etabında ise modern sağımhane binası kurularak yaklaşık 4 ton keçi sütü üretiminin sağlanması hedeflendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile koordineliyürütülen projede, verimliliğiyle ünlü ve ırksal özellikleri bakımından farklı bir Honamlı keçisi yetiştirilerek, hayvancılık alanında yerli ve milli üretimin desteklenmesi yoluyla hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca aynı araziye, tarımsal ürün olarak 1200 ceviz ağacı dikildi. Arpa, yonca, kavun ve karpuz yetiştiriciliği de yapılıyor. Önümzüdeki günlerde ise 2000 metrekare sera kurulumuna başlanacak.

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR Honamlı Keçi Projesi için ilk adım - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:39 Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın 16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 15:46 Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
17:39
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
16:55
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 18:11:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BURDUR Honamlı Keçi Projesi için ilk adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]