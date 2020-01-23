Burdur husumetli oldukları kişiyi bıçaklayan baba tutuklandı, oğlu serbest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur husumetli oldukları kişiyi bıçaklayan baba tutuklandı, oğlu serbest - Son Dakika

Burdur husumetli oldukları kişiyi bıçaklayan baba tutuklandı, oğlu serbest

6 saat önce

Husumetli oldukları kişiyi bıçaklayan baba tutuklandı, oğlu serbestBURDUR'da aralarında husumet bulunan Emre Taşçı'yı (25) bıçakla ağır yaralayan İsmail Akça tutuklanırken, oğlu Hüseyin Cevahir Akça serbest bırakıldı.

Husumetli oldukları kişiyi bıçaklayan baba tutuklandı, oğlu serbest

BURDUR'da aralarında husumet bulunan Emre Taşçı'yı (25) bıçakla ağır yaralayan İsmail Akça tutuklanırken, oğlu Hüseyin Cevahir Akça serbest bırakıldı.

Emre Taşçı ile aralarında daha önceden husumet bulunan İsmail Akça ve oğlu Hüseyin Cevahir Akça, dün akşam saatlerinde Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde karşılaştı. Emre Taşçı ile baba- oğul tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan kavgada Emre Taşçı sağ baldırından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında bir el de silahla havaya ateş açıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikleri Emre Taşçı'yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Emre Taşçı, burada ameliyata alındı.

Olay yerinden kaçan baba ve oğlu ise yarım saat sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İsmail Akça ve Hüseyin Cevahir Akça, polis merkezine götürüldü. Bugün işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. İsmail Akça 'yaralama' suçundan tutuklanırken, Hüseyin Cevahir Akça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan, yaralanan Emre Taşçı'nın ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Burdur husumetli oldukları kişiyi bıçaklayan baba tutuklandı, oğlu serbest

Hüseyin Cevahir, İsmail Akça, Emre Taşçı, Akça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:14:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur husumetli oldukları kişiyi bıçaklayan baba tutuklandı, oğlu serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]