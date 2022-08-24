BURDUR'A GELEN ÖĞRENCİLERE OTOGARDA BİLGİLENDİRME

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne kayıt yaptırmak için gelen öğrencilere otogarda çeşitli konularda bilgilendirme yapıyor.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Büro Amirliği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda kurdukları stantta Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne kayıt yaptırmak için gelen öğrencilere ve ailelerine yönelik 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında hem kentle ilgili bilgi veriyor, hem de kısımları ile ilgili bilgilendirmede bulunuyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de gelen öğrenciler ve ailelerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi hakkında bilgilendirme yapıyor.