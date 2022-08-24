Öğrencilere her zaman yanlarında olduklarını aktaran ekipler, kentte kendilerini güvende hissetmeleri için gece gündüz görevde olduklarını anımsatıyor.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burdur'da üniversiteye kayıt için gelen öğrencilere güvenlik birimleri yardım ediyor - Son Dakika

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