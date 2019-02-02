Burdur İlçe Başkanı Çaldı Belediye Başkanı Oynadı

İlçe başkanı çaldı belediye başkanı oynadı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un Ak Parti Burdur
İl Başkanlığını ziyareti sırasında Altınyayla
İlçe Başkanı Ahmet Sipahi sipsi çalarken, Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş
yöresel oyunlardan kesit sundu.
Bir dizi incelemede bulunmak üzere Burdur'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Ak Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın 31 Mart seçimleri için kendilerine gönül belediyeciliği hedefi koyduğunu ve aslolanın vatandaşın gönlünü alabilmek olduğunu söyleyen Bakan Kurum, Gönlünü alamadığımız bir tek vatandaşımız varsa, gönlünü kırdığımız bir tek vatandaşımız varsa şehri yeniden inşa etsek boşa. Biz herkesin gönlünü almak, gönlünü kazanmak zorundayız. 31 Mart seçimleri böyle bir seçim. Tevazu içinde hareket edip, herkese ulaşacağız. Aslolan insanlara gidip dertlerini dinleyebilmek, dertlerine çözüm arayabilmek, onların penceresinden bakabilmek dedi.
Konuşmasının ardından Bakan Kurum'a Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş tarafından Yörük heybesi ve yöresel çalgı olan sipsi hediye edildi. Ak Parti Altınyayla İlçe Başkanı Ahmet Sipahi sipsi çalarken, Belediye Başkanı Ahmet Serttaş'ın yöresel oyunlardan kısa bir kesit sunması neşeli anların yaşanmasına sebep oldu.
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Haber-Kamera Mesut MADANBURDUR, (DHA
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(Tür: Yurt)