Burdur inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü - Son Dakika

Burdur inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

6 saat önce

İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldüBURDUR'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan işçi Hakan Çinpolat (29) hastanede yaşamını yitirdi.

İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

BURDUR'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan işçi Hakan Çinpolat (29) hastanede yaşamını yitirdi.

Burdur merkez Bozkurt Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta soğuk demirci ustası olarak çalışan Hakan Çinpolat, bugün saat 08.00 sıralarında dengesini kaybederek, 5'inci kattan yere düşerek ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hakan Çinpolat, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hakan Çinpolat'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Hakan Çinpolat'ın cenazesinin savcının incelemesinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a götürüleceği belirtildi.

Burdur inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

Burdur, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:34 Kaynak: DHA
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