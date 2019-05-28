BURDUR İnşaattan düşen alçı ustası yaralandı
2 saat önce
İnşaattan düşen alçı ustası yaralandıBurdur'da inşaatta alçı sıva yapan İsmail Türksoy (25) iskeleden düşerek ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:56 Kaynak: DHA
İnşaattan düşen alçı ustası yaralandı Burdur
'da inşaatta alçı sıva yapan İsmail Türksoy (25) iskeleden düşerek ağır yaralandı.
Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi
Şehit Akif Altay
Caddesi'nde bir inşaatın iç kısmında alçı sıva yapan İsmail Türksoy dengesini kaybederek, üzerinde çalıştığı 3-4 metre yükseklikteki iskeleden zemine düştü. Arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi
'ne sevk edilen Türksoy'un kaburgaları ve sol kolu kırıldı. Kırılan kaburga kemiklerinin akciğerine zarar verdiği belirlenen Türksoy, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi.
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