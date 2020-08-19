BURDUR İnternetten öğrendiği teknikle oyuncak yapıp, ev ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

İnternetten öğrendiği teknikle oyuncak yapıp, ev ekonomisine katkı sağlıyor

BURDUR'da, 5 yıl önce internet üzerinden öğrendiği amigurumi örgü tekniğiyle oyuncak örmeye başlayan Keziban Duran (31), bu oyuncakları hem kurduğu stantta hem de internetten satışa sunuyor. Ev ekonomisine de katkı sağlayan Duran, "Bu sektörde adım adım büyümeye çalışıyorum. Satışa sunduğum ürünlerin hepsi kendi el emeğim" dedi.

Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de oturan, 1 çocuk annesi Keziban Duran, video paylaşım sitesinden görerek, başladığı amigurumi örgü tekniğiyle oyuncak yapım işi sayesinde ev ekonomisine katkı sağlıyor. Akçaköy'deki lavanta deresi proje alanının girişinde açtığı stantta ürünlerini satan Duran, bu sayede gelir elde ediyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü'nden mezun olan Keziban Duran, daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdiğini belirterek, "Birçok defa KPSS'ye girdim ama atanamadım. 'Evde ne yapabilirim?' diye düşünürken, YouTube'dan öğrendiğim amigurumi tekniğiyle oyuncak örmeye karar verdim ve 5 yıldır oyuncak örüyorum" dedi.

Kendisine girişimci ev kadınlarını örnek aldığını söyleyen Duran, "Bu sektörde adım adım büyümeye çalışıyorum. Satışa sunduğum ürünlerin hepsi kendi el emeğim. İleride bir atölye açmayı düşünüyorum. Bu atölyede ev hanımlarına destek amacıyla oyuncak örmeyi öğretmeyi düşünüyorum. Hem onların kazanç sağlamasını hem de kendimin kazanç sağlamasını istiyorum" diye konuştu.

Ürünlerini anne eli ve sevgisi ile ördüğünü belirten Keziban Duran, sosyal medya hesabından sipariş aldığını ve Türkiye'nin her bölgesine el yapımı oyuncak gönderdiğini de söyledi.