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Burdur-Isparta dostluk yolu 7 saat sonra trafiğe açıldı - Son Dakika

Burdur-Isparta dostluk yolu 7 saat sonra trafiğe açıldı

03.02.2022 19:58

Burdur-Isparta dostluk yolu 7 saat sonra trafiğe açıldı Burdur ve Isparta'da etkili olan kar yağışının ardından iki kent arasında dostluk yolu olarak bilinen dağ yolu 7 saatin ardından ulaşıma açıldı.

Burdur- Isparta dostluk yolu 7 saat sonra trafiğe açıldı

BURDUR - Burdur ve Isparta'da etkili olan kar yağışının ardından iki kent arasında dostluk yolu olarak bilinen dağ yolu 7 saatin ardından ulaşıma açıldı.

Burdur'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini daha fazla hissettirdi. Antalya - Burdur karayolu üzerinde bulunan Çeltikçi Beli ve Çubuk Beli yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Ardından trafiğe açılan yolda ise tırların geçişine bir süreliğine izin verilmedi. Isparta-Burdur arasında dostluk yolu olarak bilinen dağ yolu iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Karayollarına bağlı ekiplerin belirli aralıklarla kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürse de yoğun kar yağışı nedeniyle yol tekrar kapanıyordu. Ekiplerin hummalı çalışmasının 7'nci saatinde ulaşıma tekrar açıldı. Bölgede kar kalınlığı ise 50 santimetreye ulaşmış durumda.

Burdur-Isparta dostluk yolu 7 saat sonra trafiğe açıldı
Burdur-Isparta dostluk yolu 7 saat sonra trafiğe açıldı
Burdur-Isparta dostluk yolu 7 saat sonra trafiğe açıldı

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Isparta, Burdur, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burdur-Isparta dostluk yolu 7 saat sonra trafiğe açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur-Isparta dostluk yolu 7 saat sonra trafiğe açıldı - Son Dakika
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