BURDUR İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel BURDUR İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür - Son Dakika

BURDUR İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

33 dakika önce

İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkürBURDUR'da itfaiye erleri hastanenin acil servisine giderek, burada sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verip, teşekkür etti.

İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

BURDUR'da itfaiye erleri hastanenin acil servisine giderek, burada sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verip, teşekkür etti.

Burdur'daki itfaiye personeli tüm Türkiye'de olduğu gibi koronavirüs mücadelesi veren sağlık personeline jest yaptı. İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı ve nöbetçi personel, itfaiye araçlarıyla Burdur Devlet Hastanesi acil servis önüne geldi. Acil servis önünde sıralanan itfaiye erleri saat 21.00'da bir dakika süreyle sağlık personelini alkışladı. Acil servis kapısına çıkan sağlık çalışanları da alkışlarla karşılık verdi.

İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı, "Teşekkür ediyoruz, sizlere minnettarız. İyi ki varsınız" dedi.

BURDUR İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Acil Servis, İtfaiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:05 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Manisa bir lise tarafından yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretilmeye başlandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı         
16:43
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı         
16:32
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi         
10:12
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı         
09:13
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 23:38:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BURDUR İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]