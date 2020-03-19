BURDUR İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür - Son Dakika

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BURDUR İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür
33 dakika önce
İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkürBURDUR'da itfaiye erleri hastanenin acil servisine giderek, burada sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verip, teşekkür etti.
İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür
BURDUR'da itfaiye erleri hastanenin acil servisine giderek, burada sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verip, teşekkür etti.
Burdur'daki itfaiye personeli tüm Türkiye'de olduğu gibi koronavirüs mücadelesi veren sağlık personeline jest yaptı. İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı ve nöbetçi personel, itfaiye araçlarıyla Burdur Devlet Hastanesi acil servis önüne geldi. Acil servis önünde sıralanan itfaiye erleri saat 21.00'da bir dakika süreyle sağlık personelini alkışladı. Acil servis kapısına çıkan sağlık çalışanları da alkışlarla karşılık verdi.
İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı, "Teşekkür ediyoruz, sizlere minnettarız. İyi ki varsınız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:05 Kaynak: DHA
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