Burdur itfaiyesinden sağlık çalışanlarına tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur itfaiyesinden sağlık çalışanlarına tam destek - Son Dakika

Burdur itfaiyesinden sağlık çalışanlarına tam destek

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek oldu.

Burdur itfaiyesinden sağlık çalışanlarına tam destek, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek oldu.


Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla görev yapan sağlık çalışanlarına destek oldu. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlük binasından araçlarıyla Burdur Devlet Hastanesine giden itfaiyeciler, acil servis önünde toplandı. Burdur Belediyesi itfaiye müdürlüğü çalışanları tüm Türkiye'de olduğu gibi korona virüs mücadelesi veren sağlık personeline jest yaptı. İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı ve nöbetçi personel, itfaiye araçlarıyla Burdur Devlet Hastanesi acil servis önüne geldi. Acil servis önünde sıralanan itfaiye erleri saat 21.00'da bir dakika süreyle sağlık personelini alkışladı. Acil servis kapısına çıkan sağlık çalışanları da alkışlarla karşılık verdi. İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı, "Sağlık Çalışanlarına şiddeti kınıyoruz. Sizler varsanız bizler varız. Teşekkür ediyoruz, sizlere minnettarız. İyi ki varsınız" dedi. - BURDUR

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:03 Kaynak: İHA

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