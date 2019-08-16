Burdur Kan bağış çadırında unutulan çanta panik yarattı
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Kan bağış çadırında unutulan çanta panik yarattıBurdur'da Kızılay'ın kan bağış çadırında kan veren bir kişinin unuttuğu çanta paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:43 Kaynak: DHA
Kan bağış çadırında unutulan çanta panik yarattı Burdur
'da Kızılay
'ın kan bağış çadırında kan veren bir kişinin unuttuğu çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı ekibi tarafından fünyeyle patlatılan çantadan elbise çıktı.
Burdur Kızılay Kan Merkezi'nin Cumhuriyet Meydanı
'nda kurduğu kan bağış çadırında kan veren bir kişinin unuttuğu çantayı görenler, durumu polise haber verdi. Polis
ekipleri çadırı boşaltarak güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanı ekibi özel kıyafet giyerek çantayı fünyeyle patlattı. Çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı. Çantanın patlatılmasından sonra gelen sahibi, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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