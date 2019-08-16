Son Dakika Haberleri: Burdur Kan bağış çadırında unutulan çanta panik yarattı
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Burdur Kan bağış çadırında unutulan çanta panik yarattı

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Kan bağış çadırında unutulan çanta panik yarattıBurdur'da Kızılay'ın kan bağış çadırında kan veren bir kişinin unuttuğu çanta paniğe neden oldu.

Kan bağış çadırında unutulan çanta panik yarattı
Burdur'da Kızılay'ın kan bağış çadırında kan veren bir kişinin unuttuğu çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı ekibi tarafından fünyeyle patlatılan çantadan elbise çıktı.
Burdur Kızılay Kan Merkezi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu kan bağış çadırında kan veren bir kişinin unuttuğu çantayı görenler, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri çadırı boşaltarak güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanı ekibi özel kıyafet giyerek çantayı fünyeyle patlattı. Çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı. Çantanın patlatılmasından sonra gelen sahibi, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kızılay, Burdur, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:43 Kaynak: DHA
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